تحذيرات من الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة طقس السبت 13 أبريل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا على معظم الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية التي يكون الطقس بها معتدلا، ويتوقع الخبراء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 34 درجة، كما تقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب وجنوب البلاد، وحالة الموج فى البحر المتوسط معتدلة بارتفاع من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية، وكذلك حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.

درجات الحرارة السبت 13 أبريل

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى كبير، حيث يكون الطقس حارا نهارا وباردا ليلا، وهو ما يستدعي الحذر في انتقاء الملابس بحيث لا يصاب المواطنون بنزلات البرد نتيجة التفاوت الكبير في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

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