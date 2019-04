تردد قناة hbo الناقلة لمسلسل “صراع العروش” Game of thrones season 8 episode 3 مترجم

اصبح تردد قناة hbo في اهتمام الكثير وخاصة لمتابعة المسلسل صراع العروش الموسم الثامن “Game of thrones season 8 episode” حيث تقوم قناة hbo بعرض المسلسلات العالمية والمميزة، وبعد عرض مسلسل Game of thrones على قناة hbo تقوم المواقع المختلفة والمخصصة في عرض المسلسلات بإعادة بث الحلقات، كما هو الحال في مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يعتبر مسلسل صراع الوحوش من المسلسلات الملحمية التي قام بتأليفها، كلا من ديفيد بينيوف ودانيال وايز وهو مسلسل مقتبس من الرواية لعبة الملوك، حيث تتنافس 7 عائلات مختلفة للاستيلاء على العرش، وهو مسلسل به احداث مسيرة في تناول الانتماء إلى العرق والدين والجنس .. الخ، حتى أصبح مسلسل Game of thrones ذو شعبية كبيرة من كافة دول العالم، وهو ما جعل قناة اتش بي اوه الناقلة للمسلسل ذات شهرة كبيرة.

تردد قناة hbo

نوضح تردد قناة اتش بي اوه التي تعرض مسلسل Game of thrones season 8 episode 3 مترجم على شاشتها كما يلي:

تردد قناة hbo معامل تصحيح الخطأ FEC الترميز N القمر عمودي 10911 auto 27500 هوتبيرد عمودي 12265 3/4 27500 هوتبيرد عمودي 11012 3/4 30000 هوتبيرد عمودي 10834 3/4 27500 هوتبيرد

Game of thrones season 8 episode 3 مترجم على قناة HBO

آثار مسلسل صراع الوحوش في موسمه الأخير على قناة HBO هوس الكثير من العرب، حتى يكون السؤال من يجلس على هذا العرش، وذلك بعد الاعلان التشويقي للمسلسل، من خلال شبكة HBO الأمريكية، حيث كان اعلان تشويقي من الدرجة الأولى، حيث يشهد المسلسل حالات عنف ومشاهد قتل.

اعلان مسلسل صراع الوحوش الموسم الثامن والأخير.

← إقرأ أيضاً: