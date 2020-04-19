خطوات وطريقة عمل كيكة تايجر بالتفصيل بمناسبة شهر رمضان خلال 10 دقائق فقط

يبحث الآلاف من المواطنين المصريين في هذه الايام السابقة لشهر رمضان المبارك عن طريقة وخطوات عمل الكثير من الكيكات والحلويات، ومن أكثر الكيكات التي يبحثون عن طريقة وخطوات عملها هي كيكة التايجر، فهي من ألذ الأكلات التي يتناولها المصريين بعد الإفطار، ولهذا اهتممنا في موقعنا “كلمة دوت أورج” أن نكتب لكم هذه المقالة لكي نوضح لكم فيها الخطوات التفصيلية لطريقة عمل كيكة تايجر، فتابعونا.

المقادير

نوضح لكم مقادير عمل كيكة التايجر بالتفصيل كالتالي:

احضري ٣ كوب دقيق و1 كوب زيت و 3 بيضات ونص كيلو سكر أبيض.

بالإضافة إلى كوب لبن كامل الدسم بجانب 2 معلقة كاكاو خام و1 كيس فانيليا.

١ كيس بيكنج باودر و١ معلقة صغيرة خل.

الخطوات

والآن نوضح لكم الطريقة التفصيلية لعمل كيكة تايجر، فقط اتبع الخطوات التالية: