رئيس هيئة الأرصاد يوجه تحذيرات للصائمين من طقس الأربعاء والخميس

وجه خبراء الأرصاد تحذيرا للصائمين خلال الـ48 ساعة القادمة بسبب شدة الحرارة، حيث قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن معظم أنحاء البلاد تشهد حاليا موجة شديدة الحرارة، ستصل درجة الحرارة بها على القاهرة إلى 40 درجة مئوية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية الأولى، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الأربعاء والخميس القادمين، ووجه عبد العال تحذيرا للصائمين من التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة.

انخفاض الحرارة يبدأ الجمعة

وأوضح عبد العال في مداخلته التليفزيونية، أن الموجة ستنكسر حدتها يومي الجمعة والسبت حيث سيشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، ولكنه يبقى انخفاض طفيف، حيث ستظل الحرارة مرتفعة، وتكون أعلى من معدلاتها، حيث يتوقع أن تصل الحرارة لنحو 35 درجة، وهو أعلى من المعدل الطبيعي وهو نحو 32 درجة لهذا الوقت من العام.

وأوضح أيضا عبد العال، أن نسبة الرطوبة ليست عالية وهو ما يخفف من صعوبة وحدة الموجة، حيث تعتبر قلة نسبة الرطوبة أحد المزايا عن نظيرات هذه الموجة التي تأتي في شهور الصيف ويصاحبها نسب مرتفعة من الرطوبة.