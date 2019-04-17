شاهد… الإعلامي نشأت الديهي يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

أثناء إذاعة برنامجه على الهواء مباشرة، تعرض الإعلامي نشأت الديهي، لوعكة صحية مفاجئة، وقد بدا الإرهاق على ملامح وصوت الديهي أثناء تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر قناة ten، اليوم الأربعاء، ثم اضطر “الديهي”، للخروج إلى فاصل إعلاني خلال عرض الحلقة، وبعدها لم يتمكن من استكمال الحلقة مرة أخرى، وبرنامج بالورقة والقلم الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي يذاع من السبت إلى الأربعاء في السادسة مساء على قناة TeN، وقد نقل الديهي للمستشفى للعلاج.

حالة الديهي مستقرة

وقال مدير البرامج بقناة “Ten”، محمد بسيوني، في تصريحات صحفية، أن “الديهي” تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالته الصحية، مضيفا أنه في حالة مستقرة حالياً، وأن هذه الوعكة نتيجة الإرهاق.

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