شاهد..دار الإفتاء تحسم الجدل حول زكاة الفطر

حسما للجدل الدائر حول زكاة الفطر وبعض الفتاوى التي خرجت لتقول أنه لا يجوز إخراجها نقدا، قامت دار الإفتاء المصرية بالرد عبر فيديو قالت به إن بعض الناس من غير المختصين يزعمون أن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز شرعًا، وأنه مخالف للسنة النبوية التي تقول بوجوب إخراجها حبوبًا، وقد أكدت دار الإفتاء بالفيديو أن هذه الفتاوى ليست صائبة، مضيفة، أن زكاة الفطر شُرعت لصالح الفقير وإغنائه في العيد، ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون.

دار الإفتاء تذكر رأي مختلف العلماء في زكاة الفطر

وقد أضافت دار الإفتاء بالفيديو، أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَأله وسلم فرض صَدَقَة الْفطر على النَّاس وَقَال: “أغنوهم عَن ذل السؤال في هَذَا الْيَوْم”، لافتة إلى أن الفقير ربما لا يكون بحاجة إلى الحبوب بقدر ما يحتاج إلى قيمتها النقدية لشراء ملابس، أو غيرها من الاحتياجات.

وأضافت أنه من أجل هذه الاحتياجات المختلفة، أجاز العلماء ومنهم الحنفية إخراجَ قيمة زكاة الفطر نقودًا؛ وذلك مراعاةً لمصلحة الفقير، وأكدت دار الإفتاء أن العمل بهذا الرأي أولى في زماننا الحالي.