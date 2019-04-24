شاهد..طقس الخميس 25 أبريل حار ونصائح بارتداء الملابس الشتوية ليلا

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة بالقاهرة، موضحا في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن نشاط الرياح المصاحب لارتفاع درجات الحرارة مصاحب يجعل المواطنين لا يشعرون بالحرارة الشديدة، محذرا أنه بداية من الأسبوع المقبل سوف تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة على القاهرة.

الظواهر الجوية

وقال عبد العال أن الأجواء بشكل عام مناسبة لنزول المواطنين إلى المتنزهات والشواطئ متوقعا استمرار نشاط الرياح في الفترة القادمة، خاصة على جنوب سيناء، والبحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ونصح عبد العال قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وخاصة على الطرق السريعة، حيث يصاحب نشاط الرياح أتربة خفيفة، كما نصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل، حيث يكون الطقس باردا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 25 أبريل كما يلي:

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