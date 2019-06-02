شاهد…فوائد وأضرار كحك العيد

مع حلول عيد الفطر المبارك وإقبال المصريين على تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد التي اشتهر بها المصريون، دوما ما يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الحلوى وخاصة الكحك، لما لهذا الإفراط من أضرار وخاصة على مرضى السكر، وفي مقابلة تليفزيونية في برنامج “إن بوكس” على فضائية “صدى البلد”، أوضح الدكتور باهر السعيد، أن هناك فوائد لتناول كحك العيد، ولكنه حذر من الإفراط في تناوله.

فوائد وأضرار الكحك وحلوى العيد

وقال الدكتور باهر السعيد خلال لقائه التليفزيوني، أن كحك العيد يحتوي على بروتين وكاربوهيدات، ودهون، وأن والرائحة المميزة للكحك تعمل على تحفيز أنزيمات الهضم، مضيفا أن إضافة المكسرات إلى الكحك هامة جدا للحماية من السرطان، لأنها تعمل كمضاد للأكسدة.

وحذر السعيد من الإفراط في تناول الكحك، محددا المعدل المعتدل بعدد قطعتين من الكحك في اليوم.

وبين السعيد أن قطعة واحدة من الكحك تحتوي على 35% نشويات، و30% سكريات، و35% دهون، وبالتالي فإن القطعة الواحدة تحتوي على 400 سعر حراري، أما الغريبة فتحتوي على 120 سعر حراري، ويأتي البسكويت كأقل حلوى العيد احتواء على السعرات الحرارية، وقد أصدر السعيد تحذيرا خاصا لمرضى السكر من تناول الكحك.