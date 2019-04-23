شاهد…كاميرات المراقبة ترصد الانتحاري الذي فجر أحد الكنائس في سريلانكا

نجحت كاميرات المراقبة في تسجيل تحركات منفذ الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الأحد الماضي داخل كنيسة سانت سيباستيان في سريلانكا ، وهو الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في جنوب آسيا تزامنا مع عيد الفصح، ونشر تليفزيون روسيا اليوم فيديو يوضح رصد كاميرات المراقبة لتحركات منفذ الهجوم داخل الكنيسة التي كانت واحدة من عدة كنائس مستهدفة في ذلك الهجوم الإرهابي الدامي.

ارتفاع أعداد الضحايا

وقد قالت السلطات السريلانكية إن سلسلة التفجيرات استهدفت الكنائس والفنادق، وأنها نُفذت بدعم من شبكة دولية، مضيفة أن عدد الضحايا ارتفع إلى 310 قتلى، وذلك بعد وفاة عدد من الأشخاص تأثرا بإصاباتهم، وتفيد التقارير بأن أكثر من 500 شخص أصيبوا في هذه التفجيرات التي لقيت رفضا وإدانة دولية واسعة النطاق.

وقد أعلن تنظيم “داعش”، اليوم الثلاثاء 23 أبريل، مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا، ولكن لم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد في بيانه.

وكان وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع روان ويغيواردين قد قال أن هناك اعتقادا بمسؤولية تنظيمين في الداخل عن التفجيرات التي هزت سريلانكا.

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