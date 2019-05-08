شاهد… كل ما تريد معرفته عن عمرة رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك وإقبال عدد كبير من المواطنين على القيام بعمرة رمضان، أوضح أمين صندوق جمعية السياحة الدينية، إيهاب عبد العال، أن مصر حددت لنفسها سقفًا عدديًّا للمواطنين المتقدمين إلى عمرة رمضان، مشيرا إلى أن الدولة حددت العدد وهو 500 ألف معتمر، موضحا أن المعتمرين تم تقسيمهم إلى 400 ألف معتمر إلى نهاية شعبان، و100 ألف خلال شهر رمضان، وقال عبد العال أن سفر المعتمرين سيبدأ من يوم 5 رمضان.

أسعار عمرة رمضان

وقال عبد العال خلال لقاء تليفزيوني مع القناة المصرية الأولى أن هناك مستويات متفاوتة للعمرة تبدأ من العمرة 5 نجوم إلى العمرة الاقتصادية، وأن 75% من العمرة اقتصادية، بينما عمرة 3 و4 نجوم تبلغ نسبتها 15%، أما عمرة خمس نجوم، فتبلغ نسبتها 5%.

وعن مدة العمرة، قال عبد العال أن مدة العمرة لا تتجاوز 30 يومًا بالنسبة للمستوى الاقتصادي.

وعن الأسعار، قال عبد العال أنها تتراوح من 25 ألف إلى 28 ألف جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، و35 ألف جنيه للمستوى 3 نجوم، وحوالي 40 ألف جنيه للمستوى 4 نجوم، أما بالنسبة للمستوى الخمس نجوم قإن الأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه فصاعدا.