شاهد ..كل ما تود معرفته عن منافذ أهلا رمضان 2019

في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على قناة صدى البلد قال مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوي، إنه يوجد 200 منفذ ثابت لمعرض أهلا رمضان، بالإضافة إلى380 معرضا متحركا، وبذلك يكون العدد الإجمالي لمنافذ بيع منتجات معرض أهلا رمضان هو 580 معرضا بالإضافة لوجود منافذ أخرى داخل سلاسل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الشركات المشاركة بالمبادرة هو 200 شركة تعرض نحو ألف صنف غذائي بأسعار مخفضة.

نسب التخفيضات في معارض أهلا رمضان

وأضاف مساعد وزير التموين في حواره التليفزيوني، أن هناك أماكن موجودة داخل سلاسل القطاع الخاص لبيع منتجات المعرض، وتتراوح التخفيضات من 15% إلى 20%، وتصل تخفيضات بعض الأصناف إلى 40%، مشيرا إلى وجود تنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين أكثر من 3500 منفذ لبيع منتجات «أهلا رمضان».

وقد أوضح العشماوي أن هناك تنوعا بالسلع، مؤكدا على جودتها، وأنه لا يوجد فرض لأصناف معينة للسلع بما في ذلك قمر الدين والتمور، حيث هناك تنوعا بالأصناف.