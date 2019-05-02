شاهد…نصائح للتوفير في رمضان بميزانية 1500 جنيه فقط

مع دخول شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسر في القلق بخصوص الميزانية، حيث يزيد الاستهلاك وتحديدا اللحوم والدواجن، مما يلقي بأعباء مضافة وخاصة على الأسر محدودة الدخل، وقد قام بعض الخبراء بتقديم نصائح للمواطنين للتوفير، ومن هؤلاء، قدمت الشيف فوقية ميزانية للأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد للتوفير طوال شهر رمضان، وذلك بمبلغ لا يتعدى 1500 جنيه.

نصائح توفير ميزانية رمضان

وقد قدمت الشيف فوقية نصائحها خلال حوارها مع برنامج “صباح الورد” المذاع بفضائية “تن”، ومما قالته، أن الأسرة المصرية تستطيع بأقل تكلفة أن تستمتع بأطباق شهية ومتنوعة طوال شهر رمضان، سواء في السحور أولإفطار، وذلك من خلال عمل عدد قليل من الأصناف بكميات معقولة، أو عدد كبير من الأصناف بكميات قليلة.

وقد وضعت فوقية ميزانية 300 جنيه فقط للسحور طوال شهر رمضان، وتتضمن بيض وفول وجبن وزبادي، بينما وضعت 500 جنيه للحوم والدواجن والأسماك للإفطار، ووضعت باقي الميزانية والمقدرة بـ700 جنيه للخضار والفاكهة والحلويات.

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