بالفيديو .. عمرو دياب يطلق أغنية جمع حبايبك فى اعلان فودافون رمضان 2019 .. كلمات الأغنية

اطلق الفنان عمر دياب اغنية جمع حبايبك والتي تم نشرها على قناة فودافون الرسمية على اليوتيوب وقد حققت الأغنية ملايين المشاهدات في الساعات الأولى من إطلاقها، وذلك ضمن اعلانات فودافون في رمضان 2019، تحت شعار جمع حبايبك في رمضان بعزومة، واثار اعلان فودافون في رمضان 2019 اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة بعد مشاركة الفنان القدير عمرو دياب في الإعلان الخاص بفودافون، حيث يحكي الإعلان عن استرجاع ذكريات الماضي والحنين لأماكن الطفولة والأصدقاء ولمة شباب الجيران وزملاء الدراسة، تحت شعار فودافون تقرب البعيد.

اعلان عمرو دياب فودافون رمضان 2019

أصبح اعلان فودافون في رمضان 2019 الترند الأكثر مشاهدة منذ إطلاقه بأداء الفنان عمرو دياب واليكم كلمات اغنية عمر دياب في اعلان فودافون 2019 في رمضان.

لما بتاخدنا الدنيا تسرق وقتنا

وانتم ساعات من ناس كتير بتحبنا

استنا صدفة او مناسبة تضمنا

الفرحة تكمل لما نكمل كلنا

الله على لمة صحاب عشرة سنين

والله زمان واحنا سوا مجمعين

جمع حبايبك يلا نبقى قريبين

وقد حقق الاعلان اعجاب الكثير حيث تتصاعد المشاهدات إلى أن تخطت مليون ونصف في اقل من يوم، وهذا يرجع الى مدى تميز وتألق الفنان القدير عمرو دياب في إعلان فودافون 2019 والذي نال اعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره، هذا بخلاف مراعاة اعلان فودافون في رمضان 2019 حب استرجاع الذكريات واحيائها بالعزومات والزيارات في رمضان.