فيديو| مسئول قطري: المصريون أعداؤنا ولن نعطيهم فيزا

قال أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: «إن بلاده لن تعطي تأشيرات «فيزا للأعداء»، عندما سأله أحد الحضور عن وضع المصريين من الفيز القطرية.

لا نعطي فيزا للمصريين أعدائنا

وعلت الضحكات في القاعة، خلال مؤتمر «الصيف في قطر»، قبل أن يكمل الباكر إذ قال: «الفيزا ستتاح فقط لأصدقائنا. هل الفيزا مفتوحة لنا للذهاب هناك؟ لا. فلماذا نمنحها لهم؟».

الباكر: نعامل الخصم كخصم

وأضاف الباكر في المؤتمر: «إذا كنت خصمًا لنا سنعاملك كخصم، الأمر سهل إنه طريق باتجاهين، وإن فتحوا ذراعيهم لنا سنفتح لهم أذرعنا».

مواقع التواصل الاجتماعي

وفيما أشاد الشعب القطري بتصريحات الباكر، إنما بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيون قطريون انتقدوها وكتبوا عنها: «أختلف مع السيد أكبر الباكر، لم تكن أبدااااا الشعوب العربية أعداء، أبدااااا».

أمين عام المجلس الوطني للسياحة أكبر #الباكر خلال مؤتمر صحفي للحديث عن #مهرجان_الصيف_في_قطر ، وفي معرض رده على سؤال صحفي حول منح تأشيرات للمصريين ( الذين تشارك بلادهم #مصر مع في حصار قطر ) للدخول إلى #قطر ، قال إن الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا pic.twitter.com/RSPBzNYfh2 — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) 4 May 2019

وكتب آخر باسم تميم المجد قطري الهوى: «كلام مردود عليه وغير موفق من شخص مغرور».

وكتب خالد بن داهم الهاجري: «المصري أخ وشقيق وحبيب لكل قطري، كذلك كل عربي لعربي».