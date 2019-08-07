كلمات أغنية “نكتة بايخة” أصالة | Assala – Nokta Baykha

نقدم لكم كلمات أغنية “نكتة بايخة ” للفنانة السورية أصالة بعد غياب طال شهر تعود الفنانة الرائعة أصالة بأغنية “نكتة بايخة” الذي سيتم طرحها على قناة اليوتيوب الخاصة بالفنانة اليوم 7/8/2019 في الساعة الـ5 عصراً كما وضحت الفنانة أصالة لمتابعيها على قناتها على اليوتيوب، وتم طرح الأغنية بالفعل على تطبيق deezer ، ويمكنك التحميل، والإستماع للأغنية، وينتظر متابعي الفنانة الجميلة ذات الصوت الرائع طرح أغنيتها على قناتها على اليوتيوب من أجل مشاهدة الفيديو كليب ، والأستمتاع به

وتعتبر الفنانة أصالة من أشهر فنانات الوطن العربي كافة، وهي فنانة سورية تتميز بالصوت الجميل، والقوي، وتتميز بنبرة صوت فريدة، ومُميزة وتعدّ الفنانة أصالة نصري ضمن قائمة أكثر المغنيات شعبية ومن أشهرهن في الوطن العربي وتمتلك الفنانة السورية جمهور واسع جدا في جميع أنحاء الوطن العربي، ويتركز معظم معجبيها في مصر، وتتميز الفنانة بنبرة صوت قوية، ومميزة

كما أنها تتميز بإتقانها للغناء باللهجات الخليجية، وبعد نجاح أغنيتها الأخيرة “كبير الشوق”، والتي غنتها الفنانة باللهجة السعودية، وحققت الأغنية 2.2 مليون مشاهدة على اليوتيوب، تعود الفنانة حتى تبهرنا بأغنية جديدة “نكتة بايخة” بطريقة جديدة للفنانة أصالة ومن المتوقع تحقيق الأغنية نجاح باهر بسبب متابعي، ومُحبي، وجمهور الفنانة أصالة نصري الواسع في الوطن العربي، وتتميز الأغنية بجودة الصوت والصورة ووضوح معانيها

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج كلمات أغنية “نكتة بايخة” للفنانة أصالة نصري “

كلمات اغنية “نكتة بايخة”

ﻣرة واﺣد ﺣب واﺣدة

ﻗﺎﻟﮭﺎ ﻋﻣرى ﻣﺎﺳﯾﺑك

ﻟﻔت اﻷﯾﺎم وﺑﺎﻋﮭﺎ

وﻗﺎﻟﮭﺎ ﻋﺎدى ﻧﺻﯾﺑك..

وﺑﻌد ﻣﺎ اﻟﻣوﺿوع دﺑﺣﮭﺎوﺑﻌد ﻣﺎ ﻓﺎﻗت ﻟروﺣﮭﺎ

وھدت اﻷﯾﺎم ﺟروﺣﮭﺎ..

ﺻدﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﮫ ﻗﺻﺎدھﺎ ﻧﺳﯾت اﻟﻠﻲ ﻋﻣﻠﮫ ﻓﯾﮭﺎ..!

وﺳﻣﺣﺗﮫ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺣﺗﻲ…

ﯾﺟﻲ وﯾﺳﻠم ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﺳﻣﺣﺗﮫ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺣﺗﻲ…

ﯾﺟﻲ وﯾﺳﻠم ﻋﻠﯾﮭﺎ

اﻧت ﻣﺎﺑﺗﺿﺣﻛش ﻟﯾﺔ!؟؟

ﻣﯾن دى اﻟﻠﻲ ﻓﺎﻛرة وﻻ ﻧﺳﯾت اﻟﻠﻲ ﻓﺎت..!

ﻏﻠﺑﺎن ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﯾﺗﺿﺣك ﻋﻠﯾك..

ﻟﯾﮫ واﺧد اﻟﻣوﺿوع ﺑﺟد دى ذﻛرﯾﺎت..!!

دﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺷﻔﺗك ﺻدﻓﺔ ﻗوﻟت اﺿﺣك ﻋﻠﯾﯾك..

اﻧت ﻣﺎﺑﺗﺿﺣﻛش ﻟﯾﺔ!؟؟دى ﻧﻛﺗﺔ ﺑﺎﯾﺧﺔ وﻻ اﯾﮫ! ؟؟

دﻧﺎ ﺣﺗﻲ واﺧدة اﻟﻔﻛرة ﻣﻧك!

طب ﻋﺎدى ﻣن ﺗﺎﻧﻲ ھﺎﻗوﻟك

ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺎ أﻗوﻟﮭﺎ ﺗﺎﻧﻲ

اه

اﻟﻣوﺿوع ﺗﺿﺣك ﻋﻠﯾﺔ..!