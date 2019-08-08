يهل علينا يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وهو الموافق يوم السبت لهذا العام 2019، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فإن فضل صيام يوم عرفة كبير جداً، لما ورد في السنة النبوية المطهرة، ومع حلول عيد الاضحى يقترب يوم عرفة وتكثر تهنئة عيد الاضحى ويتبادل الكثير عبارة “كل عام وانتم بخير” في رسائل مختلفة، ولا ينسينا هذا صيام يوم عرفة ونيل أجره، حيث أن يوم عرفة يتكرر كل عام فقط، ومن الأفضل أن نستغل هذا اليوم العظيم حيال قدومه ونعقد نية الصوم حتى ننال اجراً عظيماً وفضلاً كبيراً ان شاء الله تعالى، حيث أن يوم عرفة هو اجازة لمعظم المسلمين في البلاد العربية وتقل مشقة الصوم.

حكم صيام يوم عرفة يوم السبت منفرداً

علق فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة عن حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت منفرداً بقوله: نحن الآن في الأيام المباركة وقد فضل الله تعالى جل شأنه هذه الأيام حيث فضل الأشهر الحرم على بقية الشهور، وفضل أيام العشرة الأولى من ذي الحجة على بقية أيام الأشهر الحرم، وفضل يوم التروية ويوم عرفة على بقية الأيام، وبالتالي فإن فضل صيام يوم عرفة عظيم، وأما بالنسبة للحديث “لا تصوموا يوم السبت إلا ما فرض عليكم” فلا يصح الفتوى المنفردة بهذا الحديث ويجب الجمع بين النصوص كافة، وذهب أهل العلم إلى أنه يكره صيام يوم السبت منفرداً في النافلة إلا ما يخالف عادة “اي سنة نبوية مؤكدة” مثل يوم عرفة، وعلى ذلك يجوز صيام يوم عرفة منفرداً ولا يكون مكروهاً.

فضل صيام يوم عرفة

حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عرفة قال “أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، فهل ترى عزيزي القارئ مدى عظم صيام يوم عرفة وفضله المقدر للصائمين باحتساب النبي صلى الله عليه وسلم.

حيث أن صوم يوم عرفة من الصيام الذي يعطي الفضل العظيم والأجر الكبير، فهل تدري حجم فضل صيام يوم عرفة بتكفير ذنوب سنة قبلها وسنة بعدها، كما أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحجاج نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.