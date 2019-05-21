ليلة القدر العلامات الصحيحه من السنة النبوية وبعض العلامات الخاطئة التي يتداولها الناس

علامات ليلة القدر 2019، حيث هناك تأكيد في الأحاديث النبوية الشريفة أن موعد ليلة القدر يكون في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الليالي الفردية، حيث يجتهد المسلم اجتهاد في تلك الليالي العشر، فيزيد فيها من الطاعات أعمال الخير حتى يحصل على أجر قيام ليلة القدر، كما أن السنة النبوية اشتملت على بعض الأحاديث التي توضح بعض علامات ليلة القدر سنوضح بعضًا منها.

علامات ليلة القدر الصحيحة

حيث أكدت علي أنه من علامات ليلة القدر كثيرة وأن المسلم من الممكن أن يعرفها، وقد جاءت تلك العلامات كما يلي:

– تأكيد من العلماء أن السنة النبوية تشمل علي بعض علامات ليلة القدر وأهمها أن تلك الليلة تخرج الشمس بلا شعاع، وذلك بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

– كما يرتاح المسلم المؤمن في تلك الليلة لكل أعمال الخير كالصلاة والصدقة والاستغفار وكافة العبادات عن باقي الليالي والأيام.

– يرتاح صدر المسلم في تلك الليلة حيث لا يشعر بضيق صدر.

– الرياح في تلك الليلة تهدأ لا صوت لها كذلك أصوات الحيوانات كالكلاب، لا يُسمع صوتها.

فيديو موضح به علامات ليلة القدر الصحيحة

علامات ليلة القدر الخاطئة

حيث هناك بعض العلامات الخاطئة لم يأتي بها أي حديث في السنة النبوية المطهرة.

– هناك من يدعي أن في تلك الليلة يصبح ماء البحر عذبًا غير مالح، وتنزل الملائكة إلى الأرض ويراها الإنسان، ويسلم عليها أيضًا.

فكل تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة.

فيجب على المسلم أن يدعي أن يبلغه الله ليلة القدر، وأن يتقبل منه سائر الأعمال الصالحة التي يقوم بها في تلك الليلة وغيرها من الليالي.