وزارة الزراعة ترفع سعر توريد القمح والصرف خلال 48 ساعة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أنه تم رفع سعر توريد القمح هذا العام إلى 685 جنيها مصريا للأردب، مضيفا أن هناك تنسيقا مع وزارة التموين، لكي يحصل الفلاح على المبالغ المخصصة له من توريد القمح خلال 48 ساعة، وجاءت تصريحات القرش خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز، والتي أشار فيها أيضا إلى أن محصول القمح ليس به أي إصابات في الوقت الحالي، سواء في محافظات صعيد مصر، أو في محافظات شمال مصر ووجه بحري، ولا توجد أي مشكلات.

دور هام للزيارات الميدانية

وأضاف القرش، أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، حريص على الزيارات الميدانية والتي تساعد في اتخاذ القرار والوقوف على الموقف بشكل صحيح، والتي تعمل كذلك على توعية الفلاحين وزيادة إنتاجية القمح. ويذكر أن مساحة القمح المنزرعة تصل إلى 3 ملايين و250 ألف فدان.