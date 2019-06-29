تطويل الشعر بسرعة من خلال الوصفات الطبيعية والخلطات السحرية نوضحها لكم، حيث يعاني الكثير من الشعر القصير والذي يسبب قلق للكثير وخاصة البنات المقبلات على الزواج، فالشعر الطويل يعطي لمسات جمالية للبنات والشباب أيضا، وتتميز وصفات تطويل الشعر التي نطرحها لكم على أنها طبيعية وغير مضرة، وهى تعتبر طريقة لتطويل الشعر بفاعلية في مدة زمنية قصيرة، ومن أسرع الطرق لتطويل الشعر وتنعيميه بشكل جذاب وبفاعلية، وحتى تكون هذه الوصفات فعالة يشترط وضعها على الشعر الناشف الغير مبلل، ومن خلال وصفات إطالة الشعر التي نستعرضها قد تؤدي بعض هذه الوصفات الوصفات إلى تفتيح لون الشعر بنسبة بسيطة جدا.

حيث هناك جانب كبير من المهتمين بتطويل الشعر والذين يعانون من عدم انتظام طول الشعر او نموه ببطء، ولهذا فهناك جانب كبير من الوصفات الطبية التي تعمل على تطويل الشعر وسوف نوضح لكم ابرز تلك الوصفات.

تطويل الشعر بزيت الزيتون

تتكون هذه الوصفة من زيت الزيتون والليمون، حيث يتم إضافة مقدار ملعقتين من الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون الجيد، ويتم التقليب بشكل جيد جدا، وأيضا تستخدم هذه الوصفة في تفتيح الشعر وجعله ناعما بشكل أفضل، وغاصة لمن يعانون من سواد الشعر ويرغبون بتفتيح لون الشعر، وهى من أولى وصفات تطويل الشعر حيث أن هذه الوصفة هى الأكثر شهرة، ومعروفة للجميع ممن يتابعون احدث وصفات لتطويل الشعر وتفتيحه.

وتترك هذه الخلطة الطبيعية على الشعر مدة تتراوح ما بين 15 – 20 دقيقة على الشعر المجفف، وبعدها يتم غسل الشعر بشكل طبيعي جدا، ومدة استخدام هذه الوصفة لجعل الشعر طويل في مدة ثلاثة شهور أو اكثر إلى أن يصل طول شعرك إلى المطلوب أو المرغوب.

وصفات تطويل الشعر بالجرجير

الجرجير مهم جدا لتطويل الشعر ومهم أيضا لصحة الإنسان، وبالتالي يمكنكم تطويل الشعر بالجرجير وهى من أفضل وصفات تطويل الشعر بشكل طبيعي جدا، واليكم مكونات وصفة تطويل الشعر هذه، فالمكون الأساسي لها 3 ملاعق من الجرجير المطحون، ثم إضافة نصف كوب صغير من زيت الزيتون على الجرجير المطحون، ثم يترك فترة بسيطة حتى يتشبع الجرجير بزيت الزيتون، حيث يترك على الشعر الجاف من 15 إلى 20 دقيقة مثل الوصفة الأولى، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة.

وصفات تطويل الشعر بسرعة فائقة

تتميز هذه الوصفة لتطويل الشعر بسرعتها وهى تتكون من زيت الزيتون – زيت الخروع – الوفيرا جيل (جيل يتم بيعه في الصيدليات) واذا لم يتاح اليالوفيرا جيل يمكن استعمال زيت الصبار كبديل عنه، ويتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الخروع على ملعقة صغيرة من البالوفيرا جيل في إناء، مع إضافة ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون على الخليط، مع التقليب بشكل جيد وسريع حتى يتم تغير لون الوصفة، ومع ذلك تستعمل هذه الوصفة لتفتيح الشعر وتنعيميه، ويتم وضعه عل الشعر من 17 – 25 دقيقة وبعدها يتم غسله.

وصفات تطويل الشعر بالقهوة

يتم استخدام البن المطحون في وصفات تطويل الشعر وهى طريقة لتطويل الشعر بشكل أسهل كثيرا، حيث يتم تفرقة الشعر ووضع الشعر في مجموعات، ويتم وضع البن المطحون وخلطه بمسطح الرأس أسفل الشعر، ثم يتم دعك الشعر بالبن المطحون حتى يلتمس به مباشرة بالشعر ويتشرب بالبن المطحون، وبالإضافة إلى استخدام البن لوصفات تطويل الشعر إلا أنه يعمل على تغذية وحماية وتقوية الشعر، كما أن يقوم بصبغ الشعر الأبيض في الرأس.

نصائح تطويل الشعر

وصفات تطويل الشعر الذي تم ذكرها في هذه المقالة جميعها مميزة وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى تؤدي هذه الوصفات نتائجها بفاعلية.

شرب المياه بكثرة مع وصفات تطويل الشعر المعروضة.

المعروضة. تناول الجرجير باستمرار.

استعمال خلطات تطويل الشعر لمدة ثلاث شهور أو لفترة إطالة الشعر المستهدفة.

إضافة الوصفات إلى الشعر الجاف.

تشبيع الشعر بهذه الوصفات بشكل جيد.

وهذا جانب من الوصفات الطبية التي يمكن للكثير ان يستخدمها لغرض تطويل الشعر، وقد استعرضنا لكم بالفيديو حتى تتضح ههه الوصفات لقراء موقع كلمة بدقة تامة.