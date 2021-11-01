آخر أخبار تجديد الإقامة فوق 60 الكويت.. متابعة لصدور للقرار الجديد
قرار تجديد الإقامة لمن هو فوق الستين سنة بالكويت من حملة الشهادات دون الجامعية هو القرار المرتقب من قبل الكثيرين من الوافدين في الدولة، حيث من المرتقب صدور قرار جديد بخصوص هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعدما أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عدم قانونية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر تجديد الإقامة لمن تجاوزوا سن الستين سنة من الوافدين غير الجامعيين.
آخر أخبار قرار تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 سنة بالكويت
- سحب قرار حظر تجديد الإقامة لفوق 60 سنة سوف يتم سحبه وهو أمر نهائي.
- دعا وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان لاجتماع مجلس القوى العاملة في نهاية أكتوبر، لكنه قام بتأجيل الاجتماع للاتفاق على الشكل القانوني والنهائي للقرار الجديد الخاص بالتجديد.
- تمت دعوة إدارة الفتوى والتشريع لحضور اجتماع القوى العاملة.
- أكدت عدة مصادر أن قرار تجديد الإقامة فوق 60 بالكويت سوف يكون بالرسوم القديمة، مع إضافة تأمين صحي إجباري، تابعونا مع كل جديد.