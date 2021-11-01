آخر أخبار تجديد الإقامة فوق 60 الكويت.. متابعة لصدور للقرار الجديد

قرار تجديد الإقامة لمن هو فوق الستين سنة بالكويت من حملة الشهادات دون الجامعية هو القرار المرتقب من قبل الكثيرين من الوافدين في الدولة، حيث من المرتقب صدور قرار جديد بخصوص هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعدما أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عدم قانونية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر تجديد الإقامة لمن تجاوزوا سن الستين سنة من الوافدين غير الجامعيين.

آخر أخبار قرار تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 سنة بالكويت