آخر فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم سحب الـ 250.000 دولار

ساعات قليلة تفصلنا عن السحب الجديد من مسابقة الحلم 2021 على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي من المقرر لها بدء السحب عليها في الأول من يوليو المقبل يوم الخميس، حيث سيتم إذاعة حلقة السحب من برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، حيث سيقوم الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة، بإجراء السحب على الهواء مباشرةً لإعلان اسم الفائز الجديد بالجائزة.

وسحب جائزة منزل الأحلام باليونان

كما يتم السحب من بين المشتركين أثناء إذاعة حلقة سحب الـ 250 ألف دولار أمريكي، للاختيار فيما بينهم، باسم رابح جديد بجائزة منزل الأحلام باليونان، في الوقت الذي تستمر فيه طرق الاشتراك في مسابقة الحلم كما هي، من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، أو إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو دريم إلى نفس الرقم أيضًا، أو إلى الرقم الدولي الموحد.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يمكن الاشتراك أيضًا في mbc dream من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك والبيانات الشخصية المطلوبة، ثم إرسال، أو التسجيل والاشتراك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، ومليء البيانات المطلوبة جميعها، ثم رفع النموذج عبر الإنترنت، مع العلم التعريفة بسعر دقيقة المحمول الدولية.