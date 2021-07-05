أجمل دعاء يقال في يوم عرفه لغير الحاج 1442

أقترب يوم عرفة وهو يوم من أعظم الأيام عند المسلمين، فهو الذي يقف فيه المسلمين من كل فج عميق بجبل عرفة يدعون ربهم بالقبول والمغفرة، كما أن هناك عدد من الأقاويل المفضلة التي قد تقال لغير الحاج في ذلك اليوم العظيم.

ويصوم المسلمين في يوم عرفة، ويقومون بعدد كبير من الطاعات مثل الأدعية وتلاوة القرآن ولكن هناك عدد من الأقوال التي قد ينطق بها اللسان ويحلوا بها البيان بذلك اليوم.

أقوال مفضلة بين المسلمين بيوم عرفة

أقترب يوم عرفة وقد تقول عدد من الكلمات التي قد توافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكسب بها الثواب العظيم في إتباع سنته وتلك الأقوال هي:

قد تقول لا إله إلا الله الواحد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. كما روى طلحة بن عبيد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال( أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد وردت رواية أخرى في ذلك هي أنه قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير). اللهم أرزقنا من عطائك وفضلك رزقا طيبا مباركا فيه. اللهم أهدنا بالهدى وزينا بتقواك وأغفر لنا في الدنيا والآخرة. كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.

أجمل ما يقوله لسانك يوم عرفة

هناك مجموعة كبيرة من الأقاويل التي يقولها العبد المسلم غير الحاج، في طوال ساعات وأوقات يوم عرفة وتلك الكلمات هي: