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أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد

بواسطة Mohamed Sayed
أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد

تتجه أنظار مشاهدي ومتابعي المسلسل التاريخ المؤسس عثمان، صوب قناة ATV التركية من أجل متابعة أحداث الحلقة العشرين المشوقة والمثيرة، والتي سيتحدد من خلالها شكل الصراع القادم بين عثمان لنجل الأصغر لأرطغرل وبين المغول بقيادة بلغاي المحنك، يساعده في الخلف الدولة البيزنطية بعددها وعتادها ورجال القلعة، ومن ورائهم ديندار قلب الخيانة النابض داخل القبيلة، والذي يتصدر أبرز أحدث حلقة اليوم.

ديندار وعثمان صراع لا ينتهي

إنه حقًا صراع لا ينتهي بين عثمان الغازي نجل أرطغرل الذي يسعى لاستكمال مشواره أبيه وتحقيق حلمه في إقامة دولة موحدة للقبائل وجيش قوي يحميها من خطر المغول والصليبين، وبين عمه ديندار الذي تجسد دور الخائن الذي يظهر في كل حقبة، فيوالي الأعداء من أجل تحقيق مكسب يراه قريبًا ليكون زعيمًا ويتخلص من منافسه من بين جلدته، إلا انه يكون في النهاية الضحية الأخيرة من قبل من ناصرهم.

انتقام عثمان من عمه ديندار يُشعل أحداث الحلقة 20 من قيامة Osman وعودة سونغور
أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد

وهنا أيقن عثمان، أنه لا بديل أمامه سوى حسم الصراع الداخلي مع عمه ديندار من أجل التفرغ للصراع الخارجي المرير والعتيد مع أغبى قوى الأرض الذين يأكلون في طريقهم الأخضر واليابس ألا وهم المغول، ويعزم الإثنين على تخلص كلٍ منهما من الأخر، بالرغم من تأكد ديندار بأن عثمان ليس له دخل في قتل ابنه باتور وأن بلغاي هو من يقف وراء تلك الجريمة.

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ظهور وجوه جديدة وعودة آخرين

وتظهر خلال الحلقات المقبلة وجوه جديدة استعانت بها شركة بوزداغ فيلم المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان، من أجل تجسيد بعض الشخصيات، فضلاً عن عودة بعض الوجوه الأخرى مثل سونغور تكين وغيرها، بينما تأكد عدم ظهور أرطغرل مرة أخرى خلال الحلقات القادمة، ووفاته في قونيا وانتهاء أمره في مسلسله فقط.

Mohamed Sayed
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