أحدث تطورات الوضع بالسودان | مقتل ضابط بالجيش وسماع دوي انفجار وإطلاق للنيران بميدان الاعتصام بالخرطوم

تطورات مُفاجئة قد تُعكر صفو المشهد السوداني وبشدة، فمنذ خلع الرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري بالسودان مقاليد السلطة بالبلاد، والأمور بالساحة السودانية تموج بشكل دراماتيكي جعل الجميع يحبس أنفاسه بهذا البلد العربي والإفريقي الكبير .

فمنذ سقوط البشير والجيش السوداني يحاول بكل السبل أن يعبر بالسودان منطقة الخطر التي داهمت الكثير من الدول العربية بسقوط نُظمها السياسية، وربما لم ينجو من تلك الدول غير القليل، وفي خضم هذا الاشتعال بالساحة السودانية يقع منذ قليل ما كان الكثيرون يتحفز له ويتخوف منه، من أن تنجرف الأحداث بالسودان لمنحى من العنف والعنف المضاد، ونحن بهذا التقرير الخبري ننقل لكم أحدث تلك التطورات الخطرة بالساحة السودانية .

تطورات الوضع بالسودان

فمنذ قليل أعلنت وكالات أنباء عربية وعالمية نقلاً عن مصادر سودانية رسمية، أن ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم الجامعة لعدد من القوى السياسية المساهمة في خلع البشير، قد تعرضت لإطلاق نار كثيف أسقط على أثره عشرات من الجرحى بحالة خطرة .

بل وأضافت مصادر من الاعتصام عن سماع دوي انفجار كثيفة بداخل الساحة، وتطور الأمر أكثر حيث أعلن المجلس العسكري بالسودان منذ قليل أن الأحداث الجارية الآن بساحة الاعتصام أسفرت عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة السودانية، ولا تزال متابعتنا للموقف بالخرطوم مستمرة لنوافيكم بأهم وأحدث الأخبار من السودان .

ولقد أكد المجلس العسكري بالسودان أن وراء تلك الأحداث جهات وصفها بالمشبوه تهدف لإجهاد اتفاق الجيش الأخير مع القوى السياسية السودانية، ومن جنبها اتهمت قوى التغير بالسودان ما أسمتهم فلول نظام البشير بالتورط بتلك الأحداث .