أحدث جدول إجازات الكويت 2019.. ننشر لكم مواعيد العطلة الرسمية بالتواريخ

جدول إجازات الكويت 2019، فبالتزامن مع استعداد المسلمين لقدوم الأضحى المبارك لعام 1440، يبحث العديد من الأشخاص عن العطل والاعياد الرسميه لعام 2019 من تقويم العجيري بالكويت، وفيما يلي نقدم إليكم جميع الإجازات الرسمية بالكويت خلال عام 2019، ففى شهر فبراير موعد عيدين قوميين وهما اليوم الوطني الكويتي وعيد الاستقلال والتحرير يومي 25 و 26 فبراير، ومدة الإجازة الرسمية كما حددها ديوان الخدمة المدنية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك العديد من الأيام التي تمنحها الان العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩ لجميع العاملين فيها سواء الطلبة أو المعلمين أو الإداريين وقد كشفت عن جميع الأيام الرسمية الإجازة في عام 2019 حتى يستطيع المواطنين التعرف على هذه الأيام.

أحدث جدول إجازات الكويت 2019

سننشر لكم من خلال هذا التقرير جدول إجازات الكويت 2019، والعطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩ والتي تمنحها وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، وهي بمثابة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأيام التي تمنحها وزارة التربية والتعليم إجازة رسمية.

العطل والاعياد الرسمية لعام 2019 من تقويم العجيري بالكويت

العطل والاعياد الرسمية لعام 2019 من تقويم العجيري بالكويت، فعيد الأضحى هو أحد العيدين اللذان يحتفل بهما المسلمون في الكويت، وطبقاً للتقويم الهجري فإن وقفة يوم عرفة يوم السبت 10 أغسطس هذا العام 1440هـ وهو أجازة ويبدأ عيد الأضحي يوم الأحد 11 أغسطس، وتستكمل الأجازة لرابع أيام العيد الأضحى الذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، حيث تكون هذه الأيام عطلة رسمية بالكويت على مستوى جميع الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وعليه تصبح مصالح الحكومية بدولة الكويت أجازة لمدة ستة أيام متتالية متضمنة الأجازة الأسبوعية للدولة يومي جمعة والسبت.