أحمد الثنيان مدير التأمينات في الكويت.. تعرف إلى السيرة الذاتية
أصدر وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، قراره بتكليف السيد أحمد الثنيان بمنصب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بداية من يوم 25 سبتمبر 2022، هذا ونستعرض معكم من خلال تقريرنا الحالي نبذة من السيرة الذاتية للسيد أحمد الثنيان مدير التأمينات الاجتماعية الكويتية بالتكليف، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، يذكر أن قرار تعيين الثنيان جاء بعد قبول استقالة المدير السابق للتأمينات مشعل العثمان.
السيرة الذاتية لأحمد الثنيان مدير التأمينات الكويتية الحالي
- مدير التأمينات في الكويت الحالي هو أحمد حمد الثنيان، كان يشغل منصب مدير قطاع العمليات بالتأمينات منذ ديسمبر 2017.
- هو عضو مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبال.
- كان ممثلا للتأمينات الكويتية في مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
- شغل عدة مناصب هامة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كان منها منصب رئيس قسم المحاسبة للصندوق.
- نائب رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت السابق.
- تدرج سابقًا في عدة مناصب هامة داخل شركة زين الكويتية.
- مدير التأمينات الجديد بالتكليف أحمد الثنيان تخرج من جامعة الكويت عام 1990 بعد حصوله على درجة الماجستير في المحاسبة.