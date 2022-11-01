أحمد الثنيان مدير التأمينات في الكويت.. تعرف إلى السيرة الذاتية

أصدر وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، قراره بتكليف السيد أحمد الثنيان بمنصب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بداية من يوم 25 سبتمبر 2022، هذا ونستعرض معكم من خلال تقريرنا الحالي نبذة من السيرة الذاتية للسيد أحمد الثنيان مدير التأمينات الاجتماعية الكويتية بالتكليف، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، يذكر أن قرار تعيين الثنيان جاء بعد قبول استقالة المدير السابق للتأمينات مشعل العثمان.

السيرة الذاتية لأحمد الثنيان مدير التأمينات الكويتية الحالي