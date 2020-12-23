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أحمد الحمد رئيسًا للجنة المالية بمجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة

أعلن المهندس أحمد الحمد عن تزكيته لمنصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، كما اختارت اللجنة المالية النائب حمد الهرشاني مقررًا لها.
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قال المهندس أحمد الحمدي “تمت تزكيتي لاكون رئيسًا للجنة المالية، واختيار النائب حمد الهرشاني مقررًا للجنة، وأضاف النائب أحمد الحمد، أنّ هناك ثلاثة أعضار تأخروا عن بداية أعمال اللجنة اليوم، ثم قامت بأعمالها بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة 2020

أكد المهندس أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب،عن تعاونه مع أعضاء اللجنة ومكتبها الفني، وتعاونه مع كل أعضاء مجلس الأمة، هذا ويذكر أن الجلسة الثانية من أعمال مجلس الأمة الجديد 2020 قد شهدت انتخاب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس 2020-2024، وأعضاء اللجنة المالية هم:
– أحمد الحمد.
– حمد الهرشاني.
– بدر الداهوم.
– أسامة الشاهين.
– خليل الصالح.
– سعدون حماد العتيبي.
– محمد براك المطير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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