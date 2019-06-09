أحمد خالد توفيق الكاتب الأكثر تأثيراً فى الشباب وكيف احتفلت جوجل بذكري مولد العرّاب

فى ذكرى ميلاده جوجل تغير شعارها للاحتفال بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب أحمد خالد توفيق فاقترب منه وتعرف عليه يحتفل جوجل Google بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب أحمد خالد توفيق، ها هو العالم يحتفل بذكرى ميلاد الروائي الكبير أحمد خالد توفيق فلقد تغير اليوم محرك البحث جوجل للاحتفال بميلاد هذا الرجل الكبير الروائي المشهور الذي له الكثير من المؤلفات، إلى جانب عمله في مهنة الطب في مصر، ومنذ أن دقت الساعة الثانية عشر صباحًا معلنة عن يوم جديد، تغير شعار محرك البحث للاحتفال بالطبيب المصري والمؤلف العبقري أحمد خالد توفيق.

من هو أحمد خالد توفيق ؟

أحمد خالد توفيق مؤلف مصري، له الكثير من الروايات إلى جانب عمله في مهنة الطب، فقد توفيَّ منذ اليوم الثاني من شهر أبريل 2019، نتيجة وعكة صحية شديدة، حيث أنه كان يُعاني من مرض القلب، وكان عمره حين توفاه الله 55 عام، وترك لنا الكثير من المؤلفات والروايات التي أحدثت ضجة في عالم القراءة.

بل إنه كان قريب من الشباب للحد الذي جعل العديد من الشباب يزورون قبره ويقومون بكتابة بعض الملصقات الصغيرة التي هي عبارة عن مقتطفات من أشهر أقواله، وذلك يرجع إلى مقولته الشهيرة أنه يُريد أن يُكتب على قبره أنه جعل الشباب يقرأ.

أشهر أعمال أحمد خالد توفيق

لقد ترك لنا أحمد خالد توفيق تراث كبير من المؤلفات، ولعل الرواية الأشهر في تاريخه هي رواية يوتوبيا التي قد تم ترجمتها إلى أكثر من لغة، وتم نشرها في العديد من الدول، إلى جانب الرواية الأخرى كقصاصات قابلة للحرق.

ولم يكن هذا فقط، بل إنه عمل الكثير من المؤلفات الأخرى، وعمل في الكثير من الأعمال، ولكن من أشهر ما ترك ما عمل به أحمد خالد توفيق هو الانضمام إلى مجلة الشباب، وكتب في العديد من الجرائد الأخرى.

ولقد حظى مجال الترجمة بالعديد من المنشورات الخاصة بالكاتب أحمد خالد توفيق، فترجم لنا مجموعة من الروايات الخاصة بالرعب، مثل نادي القتل، ورواية ديرمافوريا، وعداء الطائرة الورقية، إلى جانب أنه لم يترك الطب إلى جانب العمل في التأليف، ولكنه استمر كطبيب أمراض باطنة متوطنة، وبالأخص عمل في كلية الطب التي تتبع جامعة طنطا.

بالصور أغلفة كتب و روايات احمد توفيق

بالصور اقوال ماثورة عن أحمد خالد توفيق