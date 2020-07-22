أخبار الحالة الصحية لأمير الكويت.. الشيخ صباح الأحمد يغادر إلى أمريكا

نشر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي منذ قليل بيان بخصوص الحالة الصحية لأمير دولة الكويت سمو الأمير صباح الأحمد، حيث قال الوزير الشيخ على جراح الصباح، أن سمو أمير الكويت سوف يُغادر صباح يوم الخميس 23 يوليو 2020 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وقد أعلنت هذا الخبر وكالة الأنباء الكويتية (KUNA)، كما تم تداول الخبر بصورة كبيرة على كل مواقع الاخبار الخليجية والعربية.

أخر أخبار الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

قال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أن سمو الأمير صباح الأحمد الصباح سوف يسافر إلى الولايات المتحدة الامريكية صباح غدًا الخميس لاستكمال العلاج، وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه، هذا ويذكر أن أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية منذ يومين وقد تكللت بالنجاح، تابعونا مع كل جديد بخصوص الحالة الصحية لأمير الكويت.