أخبار سارة للمتقاعدين بالكويت .. التوافق على صرف منحة الثلاث آلاف دينار وزيادة المعاشات

انتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي الجديد والذي يشمل صرف مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينا، إلى جانب العديد من التعديلات بخصوص زيادة المعاشات وغيرها من البنود التي نستعرضها تفصيلاً في السطور التالية.

منحة 3000 دينار وزيادة المعاشات

وكانت اللجنة المشكلة من كل من الشئون المالية والاقتصاديةـ والشئون التشريعية والقانونية، لمناقشة مشروع القانون الجديد والخاص بالتأمينات الاجتماعية، قد انتهت إلى التوافق حول النقاط التالية:

أن تشمل منحة الثلاثة آلاف دينار كافة المتقاعدين.

زيادة سنوية للمعاشات قدرها 20 دينار، يصرف منها هذا العام 30 بعد إضافة الزيادة المقررة بقيمة 10 دنانير.

رفض رفع سن التقاعد 3 سنوات، وتم رفعة من مسودة القانون.

اللجنة المشتركة غير مسئولة عن تعطيل القانون

هذا وقد نفى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس اللجنة المشتركة مسئولية اللجنة عن تعطيل مشروع القانون، وأوضخ أن سبب التأخير يرجع إلى الحكومة التي طلبت مزيد من الدراسة لمشروع القانون، وأكد الحمد أن موعد صرف المنحة سوف تحدده الحكومة، حيث أنها صاحبة السلطة التنفيذية، وأنه سوف يتابع الموضوع لاستعجال الصرف.