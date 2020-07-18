أخبار صحة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد اليوم السبت

نتابع معكم أخبار صحة الأمير صباح الأحمد أمير الكويت اليوم السبت 18 يوليو 2020 حيث يتمتع أمير الإنسانية بشعبية كبيرة ليس في الكويت فقط ولكن في كل أنحاء الوطن العربي الكبير، حيث صدر اليوم بيان رسمي من الشيخ “علي جراح الصباح” وزير الديوان الأميري بخصوص صحة أمير الدولة، هذا ومن المرتقب أن يشهد يتصدر موقع تويتر وسم للاطمئنان على صحة الأمير خلال الساعات القليلة القادمة.

أخبار صحة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد

قال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الأمير صباح الأحمد دخل المستشفى، ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، هذا ولم يذكر بيان الوزير أي تفصيلات أخرى، تابعونا مع كل جديد عن حالة أمير الكويت الصحية، حفظ الله الشيخ صباح الأحمد.