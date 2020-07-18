Take a fresh look at your lifestyle.


أخبار صحة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد اليوم السبت

بواسطة محمود عطا الله
أخبار صحة أمير الكويت أخبار صحة أمير الكويت

نتابع معكم أخبار صحة الأمير صباح الأحمد أمير الكويت اليوم السبت 18 يوليو 2020 حيث يتمتع أمير الإنسانية بشعبية كبيرة ليس في الكويت فقط ولكن في كل أنحاء الوطن العربي الكبير، حيث صدر اليوم بيان رسمي من الشيخ “علي جراح الصباح” وزير الديوان الأميري بخصوص صحة أمير الدولة، هذا ومن المرتقب أن يشهد يتصدر موقع تويتر وسم للاطمئنان على صحة الأمير خلال الساعات القليلة القادمة.

أخبار صحة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد

قال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الأمير صباح الأحمد دخل المستشفى، ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، هذا ولم يذكر بيان الوزير أي تفصيلات أخرى، تابعونا مع كل جديد عن حالة أمير الكويت الصحية، حفظ الله الشيخ صباح الأحمد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

منصة حجز مواعيد البطاقة المدنية في الكويت وأخذ الباركود

أخبار العالم

موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية وطريقة التجديد للكويتي وغير الكويتي e-envelope

أخبار العالم

وزارة التجارة الكويتية | إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية

أخبار العالم

خطوات إضافة فرد ومولود جديد في البطاقة التموينية على رابط وزارة التجارة الكويتية

أخبار العالم

خدمات موقع المغلف الإلكتروني بالكويت للمواطن والمقيم

أخبار العالم

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية للكويتي والمقيم موقع المعلومات المدنية…

أخبار العالم

حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت من هيئة المعلومات المدنية paci kuwait

أخبار العالم

هيئة المعلومات المدنية تُمدد دوام تسليم البطاقات المدنية

أخبار العالم

خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم ورابط المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية موقع الخدمات الحكومية الكويتية…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.