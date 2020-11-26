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حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان

بواسطة محمود عطا الله

تُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد للمراجعين منذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي وسيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع، هذا ويعتبر مستوف الفروانية للأسنان أكبر مركز حكومي في طب الأسنان على مستوى الخليج العربي والمنطقة، ويقدم خدمات متميزة للجميع في الكويت وتتوازى مع مستويات طب الأسنان العالمية، نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان وخطوات الحجز، هذا ويتواجد موقع مستوصف الأسنان بالفروانية في مستشفى الفروانية.

1 خطوات حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان
2 رابط حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان

خطوات حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان

  • رابط حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان هو رابط موقع وزارة الصحة الكويتية.
  • رابط موقع وزارة الصحة الكويتية هو www.moh.gov.kw
  • تختار من الصفحة الرئيسية “طلب حجز موعد مركز صحي”.
  • تضع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.
  • تختار المركز الصحي “مستوصف الفروانية”.
  • تختار العيادة “عيادة الأسنان”.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراكز مركز الفروانية الصحي.

رابط حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان

بنهاية خطوات الحجز، يُرسل لك نظام مواعيد المراكز الصحية رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وباركود مستوصف الفروانية، عليك أنّ تحتفظ بتلك البيانات والباركود على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، رابط حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان هو:
https://www.moh.gov.kw/en/Pages/default.aspx
طالبت وزارة الصحة كل المراجعين للمراكز الصحية في الفروانية وكل محافظات الدولة بضرور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وتقديم باركود المراجعة لموظف الاستقبال.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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