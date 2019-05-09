الدعاء هو طلب شئ من الله سبحانه وتعالى نرغب في تحقيقه فنتجه إلى الله بالإبتهال والدعاء حتى يتحقق كل ما نتمنى في هذه الدنيا وبما أننا الأن نعيش أجمل أيام حياتنا خلال شهر رمضان الكريم فيجب أن نستَغل هذه الفرصة بكثرة الدعاء وفعل الطاعات والخيرات لأن هذا الشهر الفضيل فيه ترفع الأعمال وتستجاب الدعوات والآن إليكم أدعية اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور – الدعاء المستجاب تقدمها لكم من خلال موقع كلمة ،تقبلها الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ،ومن جانب أخر يبحث المسلمين بشكل دائم عن أدعية شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا بنفحاته وبركاته العطرة حيث ترفع فيه الأعمال إبلى الله ويستجاب الدعاء وتضاعف الحسنات ،كما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار فهو شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران وفيه لن تكون هناك أية حواجز بين العباد وربهم .

وكما ذكرنا أنه يجب علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم بفعل الخيرات والطاعات ومساعدة المحتاج وكثرة الدعاء خلال أيام الشهر الفضيل ولذلك سوف ندرج لكم اليوم أدعية اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم راجين من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال لأن الله لا يخزل عبداً لجأ إليه وإتجه إليه مبتهلاً بالدعاء وخاصة خلال الأيام المباركة لذلك يجب إستغلال هذه الفرصة الرائعة والتي لا تتكرر سوى مرة في كل عام .

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أدعية اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور :

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ . أسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . للهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت .