أدعية ليلة المنتصف من شعبان ، ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان ذات أجر عظيم

ليلة المنتصف من شهر شعبان ، هي ليلة محبب فيها الإكثار من العبادات والأعمال الخيرية لما في تلك الليلة من فضل كبير ، شهر شعبان هو شهر فاضل حيث يزيد فيه رزق المؤمنين كما تتزين فيه الجنان ، حيث قال الرسول ص في ذلك الشهر “شعبان شهري، ورمضان شهر الله عزَّ وجلَّ، فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة” ، حيث يوضح انه من صام في أحد أيام شهر شعبان يكون الرسول ص شفيعاَ له يوم القيامة .

أدعية ليلة المنتصف من شهر شعبان

قال الرسول صلي الله عليه وسلم لا يترك العبادة في تلك الليلة إلا المنافق أو من لم يكن له نصيب من رحمة الله عز وجل ، وكان الرسول ص في تلك الليلة يدعو بالأتي :

كما هناك بعض الأدعية مستحبة في تلك الليلة .

الأعمال المستحبة في شهر شعبان وليلة المنتصف من شعبان

من الأعمال المحببة في شهر شعبان وفي ليلة النصف من نفس الشهر ، حيث قال الرسول ص أن ذلك الشهر ترفع فيه الأعمال إلي الله ومن المستحب فيها الصيام ، كما يوصي بقراءة سورة يس ثلاث مرات في تلك الليلة بثلاث نوايا كما يلي .

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