أدعية يوم عاشوراء .. اليوم الذي نجى الله تعالى موسى عليه السلام







ينتظر المسلمون كافة المناسبات الدينية بغرض الدعاء منها أدعية يوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من بطش فرعون، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم وفيه كانت قريش تصوم في الجاهلية وفيه صام اليهود أيضًا، وعاشوراء مصدر من الكلمة عاشرة وهي بغرض التعظيم لهذا اليوم وعن سيدنا عبدالله بن العباس رضي الله عنه أنه قال:







قدم رسول الله صلّ الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومنه فقالوا هذا يوم عظيم نجا الله تعالى موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وقومه وقال النبي صلّ الله عليه وسلم فنحن أولى بموسى منه فصوموه رواه البخاري.

ومن فضل صيام يوم عاشوراء تكفير السنة الماضية لحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم:







صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ” رواه مسلم .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . ” رواه البخاري

أدعية يوم عاشوراء وتاسوعاء







أمرنا الله تعالى بالدعاء له وطلب العون وخاصة في الأيام التي يستجيب فيها الله تعالى للدعاء كيوم عاشوراء ومن أدعية يوم عاشوراء :

و يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويإ غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويإ كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويإ خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجي من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسالك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهادته في سرت فيه المنافع, وحفظت عني فيه الغيبة, و وقيتني فيه بلا علم مني, ولا حول ولا قوة إلا بك, فلك الحمد على ذلك.

سبحانك ونظرت إلى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها, ونظرت إلى ما في البحور وجهها, فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني





