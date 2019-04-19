أرصاد كلمة: تقلبات جوية غرب وشمال المملكة.. ومنخفض جوي يضرب بلاد الشام واستمرار للأجواء الباردة بمصر

تأثرت أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بهطول الأمطار عليها وخاصة منطقة الرياض وغرب المملكة، كما كان لها بالغ الأثر على أجزاء كبيرة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إذ أدت إلى تشكل البرك والتجمعات المائية، في العديد من المناطق المنخفضة.



طقس ربيعي وأجواء باردة ليلا في مصر

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال جمهورية مصر العربية، إذ يسود طقس ربيعي معتدل، غائم جزئيا على حدودها مع البحر المتوسط ومعتدلا نسبيا على باقي المناطق، وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار على أماكن مختلفة من سيناء.

الطقس في السعودية:

استقرار الأجواء في أكثر مناطق المملكة مع ارتفاع في درجات الحرارة نهارا، مع نشاط للرياح يثير الغبار والأتربة شمال السعودية، ليطال العديد من المناطق، وتتجاوز درجة الحرارة الـ35 درجة.

وليلا يسودها حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي مستمرة، في شمال وغرب السعودية وتطال دولة الكويت، لكنها أقل قوة وانتشارًا من الماضية.



حالة الطقس في بلاد الشام

منخفض جوي وأمطار ثلجية

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تنخفض درجات الحرارة في الفترة المقبلة عن معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي لاستمرار هطول زخات من الأمطار على فترات في الجهة الغربية من سوريا ولبنان.وتسود بلاد الشام ليالي شتوية باردة، إذ تهبط درجات الحرارة بشكل لافت ليلا، وتهبط الصغرى في عواصم بلاد الشام إلى ما دون 6-7 درجات فجراً وتلامس الصفر المئوي أو أقل في الجبال العالية.يضرب منخفض جوي أكثر فعالية مساء يومي السبت والأحد، ومعه المزيد من الأجواء الباردة مع فرص لسقوط أمطار ثلجية على المرتفعات اللبنانية والسورية العالية.