أرقام برنامج السارية 2022 للاشتراك ودخول سحوبات مسابقة السيارات

مسابقة برنامج السارية تستمر في إتاحة الجوائز الخاصة بالسيارات ضمن هذا الموسم الثالث منذ انطلاقتها كبرنامج مسابقات تُراثي يهتم بتعزيز الهوية الوطنية البحرينية ويقدم أسئلة حول جوانب مرتبطة بالبحرين وتاريخها ويتخذ إرسال الرسائل القصيرة آلية معتمدة للمشاركة خصيصاً لدخول سحوبات السيارة من قبل الجمهور البحريني لذلك قررنا تناول إجراءات الاشتراك تسهيلاً للجميع في المشاركة عبر مشاركة أرقام برنامج السارية كجزء من الاشتراك للتأهل لسحوبات السيارة الأسبوعية والتي قد بدات بالفعل وتستمر طوال شهر رمضان وحتى ثالث أيام العيد عبر تلفزيون البحرين، وقد أشار عبدالعزيز الرميحي عضو لجنة رياضات الموروث الشعبي ان من تأتي القرعة عليه اثناء السحب سوف يم الاتصال به ومطالب بالإجابة على السؤال المخصص للفوز بالسيارة.

مسابقة السيارة في برنامج السارية

يتم إجراء سحوبات السيارة في برنامج السارية بشكل أسبوعي أي كل سبعة أيام، وتأتي أحقية الاشتراك في مسابقة السارية من داخل البحرين من خلال الأرقام المعلنة فقط والمزودة من قبل شبكات الاتصالات وهي بتلكو ،زين، STC، وفي السطور التالية سنتعرف على ارقام مسابقة السارية وطريقة الاشتراك بها حتى يتسنى للجميع المشاركة ودخول سحوبات السيارات.

أرقام مسابقة السارية 2022 الاشتراك

ادخل السحب على السيارات بمجرد إرسال كلمة موروثنا ضمن رسالة نصية قصيرة على ارقام السارية التالية.

اصبح الاشتراك سهلاً لكل الراغبين في الدخول على جوائز السيارة المقدمة من برنامج السارية عبر إرسال عبارة موروثنا على رقم (94444 بتلكو) او المشاركة ودخول السحب بإرسال هذه الرسالة المتضمنة كلمة موروثنا إلى 94499 لشركة زين.

كما سيكون متاحاً الاشتراك عبر الرقم المخصص 98989 والتابع لـ STC، وقد أكد عبدالعزيز الرميحي عضو لجنة رياضات الموروث الشعبي إن الآلية المتبعة للسحب هو اختيار رقم بشكل عشوائي بواسطة الكمبيوتر وسيكون على المقترع رقمه الاجابة على سؤال السيارة بشكل صحيح لكي يفوز بها حيث يتم الاتصال به على الهواء مباشرة خلال الاقتراع واثناء عرض برنامج السارية الرمضاني.