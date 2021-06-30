أرقام مسابقة الحلم الجديدة للاشتراك في سحب الـ 250.000$

تتواصل عمليات البحث عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، من أجل تفعيل المشاركة للدخول في السحب الجديد المقرر لها خلال الساعات المقبلة على جائزة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، حيث سيتم بث مراسم حلقة السحب على الهواء مباشرة مع الإعلامي مصطفى الأغا من خلال برنامجه صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، وفور إعلان اسم الرابح، سيتم الاتصال به لتهنئته وتسليمه الجائزة الجديدة والحصول على بياناته الشخصية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للتواصل من الجميع الدول، فهي كالتالي:

أرقام الاشتراك من السعودية:

رقم موحد : 650444.

شركة stc رقم: 858888.

رقم شركة زين: 755505.

أرقام الأردن:

98880 للاتصال من شبكة Orange.

98858 للاتصال من شبكة Umniah.

9885870 للاتصال من شبكة Zain.

أرقام الاشتراك من مصر:

95450 للاتصال من شبكة Etisalat.

95450 للاتصال من شبكة Vodafon.

95450 للاتصال من شبكة Orange.

أرقام الاشتراك من الامارات:

الإمارات على رقم : 5544.

أرقام الاشتراك من دولة البحرين:

البحرين على رقم : 94000

أرقام مسابقة الحلم المغرب:

9669 للاتصال من شبكة Orange.

9669 للاتصال من شبكة Inwi.

أرقام العراق:

2266 للاتصال من شبكة Asiacell.

2180 للاتصال من شبكة Korek.

1200 للاتصال من شبكة Zain.

أرقام الاشتراك من سوريا:

1736 للاتصال من شبكة Mtn.

1736 للاتصال من شبكة Syriatel.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا:

1559 للاتصال من شبكة Mauritel.

باقي يومان لسحب الـ 250 ألف دولارhttps://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/ByfBG8UyW5 — الحلم (@Dream_MBC) June 29, 2021

طرق الاشتراك الأساسية والإلكترونية

جدير بالذكر أن الاشتراك متاح الآن وحتى موعد السحب على الجائزة من خلال الطرق الأساسية للتواصل عبر الرقم المرادف لدولتك، سواء من خلال الاتصال أو إرسال رسالة نصية sms، أو الاشتراك من خلال الطرق الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو عبر تطبيق حلم للجوالات.