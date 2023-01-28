أسامة السلطان وكيل وزارة التربية.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
أسامة السلطان وكيل وزارة التربية أسامة السلطان وكيل وزارة التربية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا بتكليف الأستاذ أسامة السلطان بمهام منصب وكيل وزارة التربية بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ أسامة السلطان وكيل وزارة التربية بالتكليف الجديد من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل في وزارة التربية الكويتية.

السيرة الذاتية للأستاذ أسامة السلطان وكيل وزارة التربية

  1. الأستاذ أسامة حسين سلطان نجم وكيل وزارة التربية الكويتية بالتكليف منذ يوم 25 يناير 2023.
  2. تولى مهام الوكيل بالإضافة إلى عمله وهو الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت.
  3. من المناصب القيادية التي تولاها الأستاذ أسامة السلطان في التربية منصب مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.
  4. مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير التعليم.
  5. مراقب التعليم الثانوي في منطقة حولي التعليمية.
  6. شغل منصب مدير لعدد من مدارس المرحلة الثانوية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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