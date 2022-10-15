أسعار أكوا بارك الكويت ومواعيد الزيارة 2023/2022

بواسطة محمود عطا الله
أسعار تذاكر دخول أكوا بارك الكويت ومواعيد الزيارة أسعار تذاكر دخول أكوا بارك الكويت ومواعيد الزيارة

عادت أكوا بارك الكويت لتستقبل زوارها من جديد بداية من أكتوبر 2022 بعد توقف دام على مدار عامين، لتعود Aqua Park على قمة أفضل الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت، نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر أكوا بارك الكويت ومواعيد زيارة الحديقة المائية الأفضل والأكبر في الدولة، افتتاح “الأكوابارك” سيكون تدريجيًا حتى تصل الحديقة لأقصى طاقة تشغيلية خلال الفترة القادمة.

أسعار أكوا بارك الكويت ومواعيد الزيارة 2023/2022

  • مواعيد زيارة أكوا بارك الكويت 2023/2022 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.
  • تضم الحديقة مجموعة من أفضل وأحدث الألعاب المائية في منطقة الخليج العربي.
  • أسعار تذاكر Aqua Park الكويت 6 دنانير سعر التذكرة للشخص الواحدة، الأطفال أقل من 4 سنوات مجانًأ.
  • تحتوي المدنية المائية نهر كبير يلتف حولها مما يضمن رحلة مائية رائعة لرواد المدينة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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