عادت أكوا بارك الكويت لتستقبل زوارها من جديد بداية من أكتوبر 2022 بعد توقف دام على مدار عامين، لتعود Aqua Park على قمة أفضل الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت، نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر أكوا بارك الكويت ومواعيد زيارة الحديقة المائية الأفضل والأكبر في الدولة، افتتاح “الأكوابارك” سيكون تدريجيًا حتى تصل الحديقة لأقصى طاقة تشغيلية خلال الفترة القادمة.

أسعار أكوا بارك الكويت ومواعيد الزيارة 2023/2022