أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت للسنة المالية الجديدة 2024/2023

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الأعلاف المدعومة الكويت أسعار الأعلاف المدعومة الكويت 2024/2023

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن الأسعار الجديدة للأعلاف المدعومة وغير المدعومة للسنة المالية الجديدة 2024/2023، حيث شهدت الأسعار تخفيضات في كل الأصناف المدعومة وغير المدعومة، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو 2023.

أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت الجديدة 2024/2023

كما ذكرنا شهدت أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت 2023-2024 تخفيضات هامة في كل الأصناف، حيث بلغ سعر الشعير المدعوم بالكويت للكيس الواحد 3.75 دينار بدلا من 4.1، في حين بلغ سعر طن الشعير المدعوم الجديد 75 دينار بدلا من 82 دينار، أسعار الذرة المدعومة للكيس الواحد 5.050 دينار بدلا من 5.45، سعر طن الذرة المدعوم الجديد 101 دينار بدلا من 109.

أسعار الأعلاف المدعومة الكويت 2023-2024
نوع العلف سعر الكيس مدعوم سعر الطن مدعوم
شعير 3.750 75
ذرة 5.05 101
شوار 3.85 77
مخلوط حليب أبقار 3.05 101.663
مخلوط أغنام 3 99.996
مخلوط تسمين أبقار 3 99.996
مخلوط إبل 3 99.996
أسعار الأعلاف غير المدعومة الكويت 2023-2024
نوع العلف سعر الكيس غير مدعوم سعر الطن غير مدعوم
شعير 5.35 107
ذرة 5.75 115
شوار 4.2 84
مخلوط حليب أبقار 3.4 113.333
مخلوط أغنام 3.35 111.666
مخلوط تسمين أبقار 3.35 111.666
مخلوط إبل 3.35 111.666
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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