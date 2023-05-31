أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت للسنة المالية الجديدة 2024/2023

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن الأسعار الجديدة للأعلاف المدعومة وغير المدعومة للسنة المالية الجديدة 2024/2023، حيث شهدت الأسعار تخفيضات في كل الأصناف المدعومة وغير المدعومة، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو 2023.

أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت الجديدة 2024/2023

كما ذكرنا شهدت أسعار الأعلاف المدعومة في الكويت 2023-2024 تخفيضات هامة في كل الأصناف، حيث بلغ سعر الشعير المدعوم بالكويت للكيس الواحد 3.75 دينار بدلا من 4.1، في حين بلغ سعر طن الشعير المدعوم الجديد 75 دينار بدلا من 82 دينار، أسعار الذرة المدعومة للكيس الواحد 5.050 دينار بدلا من 5.45، سعر طن الذرة المدعوم الجديد 101 دينار بدلا من 109.

أسعار الأعلاف المدعومة الكويت 2023-2024 نوع العلف سعر الكيس مدعوم سعر الطن مدعوم شعير 3.750 75 ذرة 5.05 101 شوار 3.85 77 مخلوط حليب أبقار 3.05 101.663 مخلوط أغنام 3 99.996 مخلوط تسمين أبقار 3 99.996 مخلوط إبل 3 99.996