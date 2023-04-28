أسعار السلك الانزلاقي في مسندم بسلطنة عمان 2023

أُعلن في سلطنة عُمان عن أسعار السلك الانزلاقي في محافظة مسندم بولاية خصب، حيث سيكون مشروع السلك الانزلاقي واحد من أهم عوامل الجذب السياحي في الولاية وفي سلطنة عُمان عمومًا، حيث يعتبر هذا المشروع من ضمن سياحة المغامرات، حيث يمتد المشروع لمسافة 1800 متر فوق معالم وساحل محافظة مسندم الرائع والفريد.

أسعار السلك الانزلاقي في مسندم بولاية خصب

سوف يبلغ سعر تذكرة ركوب السلك الانزلاقي في مسندم بولاية خصب مع انطلاق المشروع 2023 مبلغ 18 ريال عماني للجولة الواحدة و25 ريال للجولتين، يبدأ مشروع السلك الانزلاقي من جبل فت وينتهي عند فندق أتانا خصب، يطل المشروع على مضيق هرمز، يمر المشروع السياحي الفريد على ساحل ولاية خصب ومنطقة موخي وخور قدي، تصل السرعة إلى 120 كيلو متر في الساعة، الارتفاع عن سطح البحر يصل إلى 220 متر تقريبًا.

مشروع السلك الانزلاقي في مسندم بولاية خصب هو الأطول من نوعه في الماء على مستوى العالم، التدشين الرسمي للمشروع يوم 26 أبريل 2023.