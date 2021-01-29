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أسعار الفقع في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الفقع في الكويت أسعار الفقع في الكويت

الفقع في الكويت واحد من الاطعمة اللذيذة والشهية ليس في الكويت فقط ولكن في كل دول الخليج العربي، نبات الفقع هو فطر ينمو في الأراضي الصحراوية بعد نزول المطر أي خلال شهور فصل الشتاء، حيث ينمو تحت سطح الأرض بعمق من 5 سم إلى 15 سم على أقصى تقدير، يوجد سوق الفقع في الكويت والذي يضم الكثير من البسطات التي تعرض الفقع المستورد والمحلي، مثله مثل أي منتج، تتوقف أسعار الفقع في الكثير طبقًا للعرض والطلب.

أسعار الفقع في الكويت 2021

يعتمد سوق الفقع في الكويت على الاستيراد من دول المغرب العربي ليبيا والجزائر وتونس، ومن العراق، إلى جانب الانتاج المحلي الكويتي من الفقع، كل عام يظهر الفقع المستورد في الكويت بداية من شهر نوفمبر وطوال موسم الشتاء، وتأخر سوق الفقع في هذا العام نظرًا لإغلاق الحدود وتوقف الطيران، ووصل مع شهر يناير 2021 بشائر الفقع العراقي، حيث يتراوح سعر كيلو الفقع المستورد في الكويت 2021 من 10 دينار إلى 20 دينار، بينما يبلغ سعر الفقع المحلي الكويتي من 40 دينار حتى 50 دينار للكيلو، حيث تقام مزادات كل صباح.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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