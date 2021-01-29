الفقع في الكويت واحد من الاطعمة اللذيذة والشهية ليس في الكويت فقط ولكن في كل دول الخليج العربي، نبات الفقع هو فطر ينمو في الأراضي الصحراوية بعد نزول المطر أي خلال شهور فصل الشتاء، حيث ينمو تحت سطح الأرض بعمق من 5 سم إلى 15 سم على أقصى تقدير، يوجد سوق الفقع في الكويت والذي يضم الكثير من البسطات التي تعرض الفقع المستورد والمحلي، مثله مثل أي منتج، تتوقف أسعار الفقع في الكثير طبقًا للعرض والطلب.

أسعار الفقع في الكويت 2021

يعتمد سوق الفقع في الكويت على الاستيراد من دول المغرب العربي ليبيا والجزائر وتونس، ومن العراق، إلى جانب الانتاج المحلي الكويتي من الفقع، كل عام يظهر الفقع المستورد في الكويت بداية من شهر نوفمبر وطوال موسم الشتاء، وتأخر سوق الفقع في هذا العام نظرًا لإغلاق الحدود وتوقف الطيران، ووصل مع شهر يناير 2021 بشائر الفقع العراقي، حيث يتراوح سعر كيلو الفقع المستورد في الكويت 2021 من 10 دينار إلى 20 دينار، بينما يبلغ سعر الفقع المحلي الكويتي من 40 دينار حتى 50 دينار للكيلو، حيث تقام مزادات كل صباح.