أسعار النفط تهبط مجددًا بسبب توترات أمريكية صينية.. تفاصيل

شهدت أسعار النفط انخفاضًا في تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2020، ما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك في ظل موجة من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدّد ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين، ردًّا على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما جدّد المخاوف من أن التوتر التجاري قد يُعرقل التعافي الاقتصادي، ويقضي على مكاسب النفط التي حققها خلال الأسبوع الماضي.

هبوط أسعار النفط اليوم

ووفقًا لوكالة “رويترز” التي رصدت هبوط أسعار النفط اليوم، فإنه بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 90 سنتا أو 3.4% إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار، مشيرة إلى أن خام برنت كان قد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لمدة 3 أسابيع متتالية.

وكانت الأسواق قد لاقت دعمًا في الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو الجاري، فيما قال أكبر منتجي الولايات المتحدة الأمريكية، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا هذا الربع من العام.

تخفيف القيود

وفي سياق الحديث عن هبوط أسعار النفط، فإن الاتفاق على خفض الإنتاج يتزامن مع تخفيف القيود على أنشطة في أنحاء العالم، إذ من المتوقع أن يُخفف تخمة الوقود العالمية والضغط على صهاريج التخزين ليسهم بدوره في دفع الأسعار إلى الاتفاع مجددًا.