أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2023 بالكويت.. بداية الموسم من الأحد 12 فبراير
تعتبر الجزيرة الخضراء بالكويت واحدة من أهم الوجهات الترفيهية خلال فعاليات العيد الوطني بالدولة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء بالكويت 2023، ورابط حجز التذاكر وأوقات العمل، يوجد في موسم الجزيرة الخضراء مجموعة مميزة من الفعاليات والألعاب التي تُناسب جميع أفراد الأسرة، إلى جانب المطاعم والتسوق والعروض المباشرة وغيرها.
أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2023
- بخصوص أسعار تذاكر موسم الجزيرة الخضراء الكويت 2023 فهي 2.5 دينار، الأطفال بعمر 4 سنوات وأقل الدخول مجانًا.
- التذكرة صالحة ليوم كامل أي تمكنك الخروج والعودة في نفس اليوم.
- بدأ الموسم رسميًا من اليوم الأحد 12 فبراير 2023.
- رابط حجز التذاكر هو www.greenisland.com.kw
- أوقات عمل الجزيرة الخضراء بالكويت هي: من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 11 مساء – يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساء.