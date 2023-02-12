أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2023 بالكويت.. بداية الموسم من الأحد 12 فبراير

بواسطة محمود عطا الله
أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء الكويت 2023 أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء الكويت 2023

تعتبر الجزيرة الخضراء بالكويت واحدة من أهم الوجهات الترفيهية خلال فعاليات العيد الوطني بالدولة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء بالكويت 2023، ورابط حجز التذاكر وأوقات العمل، يوجد في موسم الجزيرة الخضراء مجموعة مميزة من الفعاليات والألعاب التي تُناسب جميع أفراد الأسرة، إلى جانب المطاعم والتسوق والعروض المباشرة وغيرها.

أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2023

  • بخصوص أسعار تذاكر موسم الجزيرة الخضراء الكويت 2023 فهي 2.5 دينار، الأطفال بعمر 4 سنوات وأقل الدخول مجانًا.
  • التذكرة صالحة ليوم كامل أي تمكنك الخروج والعودة في نفس اليوم.
  • بدأ الموسم رسميًا من اليوم الأحد 12 فبراير 2023.
  • رابط حجز التذاكر هو www.greenisland.com.kw
  • أوقات عمل الجزيرة الخضراء بالكويت هي: من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 11 مساء – يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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