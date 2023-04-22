أسعار تذاكر القرية الثلجية في عمان مول 2023

بواسطة محمود عطا الله
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تعتبر القرية الثلجية في عمان مول هي أكبر حديقة ثلجية صناعية حول العالم حيث تقترب مساحتها من 15 ألف متر مربع، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر Snow Oman خلال الفترة الحالية 2023، حيث تعتبر تلك المدينة التي تحاكي مدينة مسقط القديمة وهي مليئة بالثلوج من أهم الوجهات الترفيهية في مسقط لكل أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين في السلطنة.

أسعار تذاكر القرية الثلجية في عمان مول 2023

  • يبلغ سعر تذكرة دخول القرية الثلجية في عمان مول 2023 للفرد الواحد  12.5 ريال عماني وتتضمن التذكرة تأجير الملابس والمعدات، كما يمكنك ترقية التذكرة لمقابلة البطاريق مقابل 7.5 ريال إضافية.
  • تُقدم الحديقة الثلجية أنشطة متنوعة ومميزة لكل الزائرين.
  • رابط حجز تذاكر snow oman
  • الضيوف بأعمار من 3 إلى 14 سنة يتطلب أن يحضر معهم شخص بالغ ومعه تذكرة دخول سارية.
  • رابط حجز تذكرة snow Oman هو القرية الثلجية
  • يُقدم موقع Snow Oman باقات متنوعة من التذاكر على مدار العام.
  • مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات رائعة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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