تعتبر القرية الثلجية في عمان مول هي أكبر حديقة ثلجية صناعية حول العالم حيث تقترب مساحتها من 15 ألف متر مربع، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر Snow Oman خلال الفترة الحالية 2023، حيث تعتبر تلك المدينة التي تحاكي مدينة مسقط القديمة وهي مليئة بالثلوج من أهم الوجهات الترفيهية في مسقط لكل أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين في السلطنة.
أسعار تذاكر القرية الثلجية في عمان مول 2023
- يبلغ سعر تذكرة دخول القرية الثلجية في عمان مول 2023 للفرد الواحد 12.5 ريال عماني وتتضمن التذكرة تأجير الملابس والمعدات، كما يمكنك ترقية التذكرة لمقابلة البطاريق مقابل 7.5 ريال إضافية.
- تُقدم الحديقة الثلجية أنشطة متنوعة ومميزة لكل الزائرين.
- الضيوف بأعمار من 3 إلى 14 سنة يتطلب أن يحضر معهم شخص بالغ ومعه تذكرة دخول سارية.
- رابط حجز تذكرة snow Oman هو القرية الثلجية
- يُقدم موقع Snow Oman باقات متنوعة من التذاكر على مدار العام.
- مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات رائعة.