تعتبر القرية الثلجية في عمان مول هي أكبر حديقة ثلجية صناعية حول العالم حيث تقترب مساحتها من 15 ألف متر مربع، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر Snow Oman خلال الفترة الحالية 2023، حيث تعتبر تلك المدينة التي تحاكي مدينة مسقط القديمة وهي مليئة بالثلوج من أهم الوجهات الترفيهية في مسقط لكل أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين في السلطنة.

أسعار تذاكر القرية الثلجية في عمان مول 2023