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أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء والألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021 ومواعيد الزيارة

بواسطة محمود عطا الله
أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء قطر أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء قطر

تعتبر حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية في قطر أكبر وأحدث الحدائق المائية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وحديقة شلالات الصحراء بشطئ سلوى هي واحدة من أهم الأماكن الترفيهية والسايحية في قطر 2021، تم افتتاح حديقة الألعاب المائية في شاطئ سلوى للجمهور بداية من يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020.
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حيث تقدم حديقة شلالات الصحراء تجربة ترفيهية مبهرة جدًا لكل الأعمار والأذواق، تقدم تلك الحديقة المائية بالدوحة 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة، يقع ممنتجع سلوى على بُعد 84 كيلو متر من الدوحة، تُدير المنتجع شكرة هيلتون للفنادق، والمنتجع مملوك لشركة كتارا للضيافة.

1 مواعيد زيارة حديقة شلالات الصحراء قطر 2021 شاطئ سلوى
2 أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021

مواعيد زيارة حديقة شلالات الصحراء قطر 2021 شاطئ سلوى

يمكن للمواطن أو المقيم في قطر قضاء عطلة أسبوع مذهلة في حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية، أو قضاء وقت أطول في فلل ومنتجع شاطئ سلوى والتي ترعى بإدارة واحدة من أهم شركات الخدمات الفندقية وهي هيلتون العالمية، وهو وسوف يكون منتجع شاطئ سلوى واحد من أهم الوجهات الترفيهية في الخليج والمنطقة، مواعيد زيارة حديقة شلالات الصحراء في سلوى يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021

  • أماكن بيع تذاكر حديقة شلالات الصحراء في كشك بيع التذاكر بفندق بارك الدوحة من الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساء، وتباع التذاكر أيام العطلات من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساء بكشك فندق بارك.
  • سعر تذاكرة حديقة شلالات الصحراء قطر هي 150 ريال.
  • سعر التذكر لأقل من 1.2 متر طول هو 100 ريال.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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