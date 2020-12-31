أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء والألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021 ومواعيد الزيارة

تعتبر حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية في قطر أكبر وأحدث الحدائق المائية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وحديقة شلالات الصحراء بشطئ سلوى هي واحدة من أهم الأماكن الترفيهية والسايحية في قطر 2021، تم افتتاح حديقة الألعاب المائية في شاطئ سلوى للجمهور بداية من يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

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حيث تقدم حديقة شلالات الصحراء تجربة ترفيهية مبهرة جدًا لكل الأعمار والأذواق، تقدم تلك الحديقة المائية بالدوحة 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة، يقع ممنتجع سلوى على بُعد 84 كيلو متر من الدوحة، تُدير المنتجع شكرة هيلتون للفنادق، والمنتجع مملوك لشركة كتارا للضيافة.

مواعيد زيارة حديقة شلالات الصحراء قطر 2021 شاطئ سلوى

يمكن للمواطن أو المقيم في قطر قضاء عطلة أسبوع مذهلة في حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية، أو قضاء وقت أطول في فلل ومنتجع شاطئ سلوى والتي ترعى بإدارة واحدة من أهم شركات الخدمات الفندقية وهي هيلتون العالمية، وهو وسوف يكون منتجع شاطئ سلوى واحد من أهم الوجهات الترفيهية في الخليج والمنطقة، مواعيد زيارة حديقة شلالات الصحراء في سلوى يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء للألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021