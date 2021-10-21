أسعار تذاكر حولي بارك 2021 ومواعيد زيارة العائلات ويوم النساء
تعتبر حولي بارك واحدة من أهم المنتزهات الترفيهية في دولة الكويت، حيث يضم المنتزه مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية المناسبة لكل الأعمار والأذواق، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول حولي بارك 2021، كما ستعرض معكم مواعيد الزيارة للعوائل، وموعد يوم النساء في حولي بارك، عنوان المنتزه محافظة حولي 3 شارع تونس مقابل بنك الكويت الوطني وجمعية حولي والروضة التعاونية.
أسعار تذاكر حولي بارك 2021 ومواعيد الزيارة للعائلات والنساء
- بخصوص سعر تذكرة حولي بارك 2021 فالدخول مجانا للمنتزه، كل لعبة لها سعرها، يتم شحن الكارت عند الكاونتر بالمبلغ الذي تريده.
- مواعيد أيام العائلات في حولي بارك هي الخميس والجمعة والسبت.
- حولي بارك للجميع أيام الأحد والإثنين والأربعاء.
- يوم النساء فقط في حولي بارك هو يوم الثلاثاء.
- مواعيد الألعاب في الصالة الداخلية من 10 صباحا حتى 11 مساء.
- مواعيد الألعاب الخارجية في حولي بارك من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء.