أسعار تذاكر حولي بارك 2021 ومواعيد زيارة العائلات ويوم النساء

بواسطة محمود عطا الله
سعر تذكرة حولي بارك وأيام العائلات والنساء سعر تذكرة حولي بارك وأيام العائلات والنساء

تعتبر حولي بارك واحدة من أهم المنتزهات الترفيهية في دولة الكويت، حيث يضم المنتزه مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية المناسبة لكل الأعمار والأذواق، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول حولي بارك 2021، كما ستعرض معكم مواعيد الزيارة للعوائل، وموعد يوم النساء في حولي بارك، عنوان المنتزه محافظة حولي 3 شارع تونس مقابل بنك الكويت الوطني وجمعية حولي والروضة التعاونية.

أسعار تذاكر حولي بارك 2021 ومواعيد الزيارة للعائلات والنساء

  • بخصوص سعر تذكرة حولي بارك 2021 فالدخول مجانا للمنتزه، كل لعبة لها سعرها، يتم شحن الكارت عند الكاونتر بالمبلغ الذي تريده.
  • مواعيد أيام العائلات في حولي بارك هي الخميس والجمعة والسبت.
  • حولي بارك للجميع أيام الأحد والإثنين والأربعاء.
  • يوم النساء فقط في حولي بارك هو يوم الثلاثاء.
  • مواعيد الألعاب في الصالة الداخلية من 10 صباحا حتى 11 مساء.
  • مواعيد الألعاب الخارجية في حولي بارك من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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