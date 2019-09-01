أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 وأحدث عروض الأسعار

ننشر أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين وأحدث عروض الأسعار التي تقدمها الحديقة المائية الأبرز والأجمل على مستوى الإمارات والخليج العربي والمنطقة العربية، كما نقدم لكم مواعيد زيارة دريم لاند أم القيوين اليومية، حيث تعمل الحديقة المائية على مدار كل أيام الأسبوع، وتعتبر حديقة dramland umm al quwain واحدة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين والسائحين القادمين لدولة الإمارات، تبعد الحديقة 40 دقيقة فقط بالسيارة عن مدينة دبي والتي تعتبر أهم المدن والوجهات السياحية في العالم.







أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 مناسبة للجميع حيث تقدم الحديقة المائية بأم القيوين مجموعة فريدة من الألعاب المائية غير المتكررة في باقي الحدائق المائية في المنطقة العربية، عروض دريم لاند أم القيوين متميزة وكثيرة، مجموعة الألعاب بالحديقة ترضي جميع الأذواق وكل الأعمار ومختلف أفراد الأسرة، للقادم إلى دريم لاند أم القيوين بسيارته لا تقلق فتضم الحديقة موقف ضخم جدا للسيارات.

أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 وأحدث عروض الحديقة المائية







مواعيد زيارة حديقة أم القيوين المائية 2019 طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 8 مساء، توجد بالحديقة منطقة للمطعم والراحة مع أهم المطاعم العالمية والإقليمية، أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 هي كالتالي:

عرض من 25 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2019 وهو:

للكبار 105 درهم بدلا من 168 درهم إماراتي.

للصغار 65 درهم بدلا من 105 درهم.