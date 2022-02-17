تُفتتح اليوم سفاري الشارقة أكبر حديقة سفاري خارج القارة الإفريقية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون تلك الوجهة واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 كما نستعرض معكم أوقات عمل ومواعيد زيارة الحديقة.
أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 وأوقات العمل
- تضم سفاري الشارقة 12 بيئة إفريقية بحيواناتها وطيورها وتضاريسها.
- تضم السفاري أكثر من 1000 حيوان وطائر إفريقي.
- بها أكثر من 1000 شجرة محلية وإفريقية أشهرها شجرة السمر.
- أوقات عمل سفاري الشارقة من الإثنين إلى الأحد من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 6.30 مساء.
- أسعار تذاكر دخول سفاري الشارقة تضم ثلاث فئات وهي: الفئة الذهبية، الفئة الفضية، الفئة البرونزية.
- أسعار الفئة الذهبية: المقعد الواحد في السيارة الفارهة لمن هم فوق 12 سنة 275 درهم، للسن من 3 سنوات حتى 12 سنة 120 درهم، سيارة فارهة لعدد 6 أشخاص 1500 درهم، سيارة فارهة لعدد 9 أشخاص 2250 درهم، سيارة فارهة لعدد 15 شخص 3500 درهم (مدة الرحلة من 5 إلى 6 ساعات).
- أسعار الفئة الفضية: المقعد الواحد في الحافلة العادية للسن فوق 12 سنة 150 درهم، للسن من 3 حتى 12 سنة 50 درهم، سعر المقعد الواحد للمجموعة السياحية التي تتكون من 20 فردًا فما فوق 100 درهم، للسن من 3 حتى 12 سنة في المجموعات السياحية 25 درهم (مدة الرحلة من 5 إلى 6 ساعات).
- أسعار الفئة البرونزية: جولة على الأقدام للفئة العمرية فوق 12 سنة 40 درهم، من 3 حتى 12 سنة 15 درهم (مدة الرحلة من 2 إلى 3 ساعات).